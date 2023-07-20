«Пора усилить огневое воздействие»: российские эксперты рассказали, как нужно бороться с провокациями ВСУ

Провокации ВСУ с участием беспилотников над российскими регионами учащаются. Не так давно была совершена атака на Крымский мост, а в небе над полуостровом сбили 28 беспилотников.

Как рассказал общественный деятель, активный участник эфиров «Народного фронта» Сергей Костеренко, на этом фоне возникают мысли о необходимости создать максимально эффективную систему защиты от воздушных атак в приграничных регионах.

«Возможно, пришла пора усилить огневое воздействие на противника, чтобы подавить любые возможности для таких нападений? Россиянам необходимо мирное небо над головой», — отметил Костеренко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник уточнил, что полное закрытие неба для внутренних и международных рейсов гражданской авиации здесь не поможет. Беспилотники — это малоразмерные низколетящие цели. Средства поражения таких целей и крупных высотных объектов отличаются.

«Здесь нужны иные технические средства, и они уже есть. Необходимо лишь развернуть сеть защиты на достаточно протяженном участке границы России вблизи районов боевых действий», — уточнил Костеренко.

Политолог Алексей Ванифатов также добавил, что террористический режим Киева всеми средствами пытается посеять панику на территории Крыма.

«Сейчас одна из главных задач — понять, какие каналы связи используются врагом для управления беспилотниками — будь то GPS или построенный маршрут по рельефу местности — и начать усиленную борьбу с такими каналами управления, прерывать их и путать с помощью радиоэлектронной борьбы», — отметил эксперт.

В то же время, по его мнению, полное закрытие неба над территорией России принесет абсолютную безопасность от беспилотников, только в том случае, если кроме вражеских БПЛА в нашей стране ничего не будет летать, и все внимание спецслужб будет направлено на их ликвидацию.

Ранее мы сообщали, что в России предложили запретить ночные полеты.