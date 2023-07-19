В России предложили запретить ночные полеты, чтобы лучше отслеживать провокации ВСУ

В последнее время участились атаки дронов по российской территории со стороны ВСУ. На днях подорвали Крымский мост, не обошлось без жертв. Затем Минобороны сообщило о перехвате 28 беспилотников над Крымом. Политолог Алексей Ванифатов считает, что такие события требуют особых мер реагирования.

Провокации нельзя исключать и в других регионах РФ. На этом фоне полеты любых авиалайнеров над Россией ночью необходимо запретить, заявил эксперт. По его словам, львиная доля террористических атак с БПЛА киевский режим осуществил именно в это время суток.

«Какими бы профессионалами ни были специалисты, работающие с ПВО, ночью все равно внимание падает. Из-за этого могут пропускаться некоторые БПЛА, также визуально очень трудно заметить дроны ночью», — пояснил мотивы своей идеи Ванифатов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник подчеркнул, что Росавиация в зависимости от часовых поясов, времени захода солнца в конкретных регионах и возможного уровня угроз может установить комендантские часы, в которые полеты любых самолетов будут запрещены.

Такие ограничения, добавил политолог, могли бы действовать до выполнения всех заявленных целей СВО. А для сотрудников авиации, которые работали в ночное время, можно было бы пересмотреть график — «перебросить» их на день.

«Понятно, что инициатива по запрету полетов в ночное время не может быть осуществлена уже завтра, но в течении месяца это вполне возможно. И если такой запрет потенциально сможет спасти хотя бы одну жизнь, то его надо обсуждать и принимать», — пояснил Ванифатов.

Что касается полного закрытия неба над территорией России, то даже это не убережет нашу страну от провокаций ВСУ, уверен эксперт.

«Сейчас нам на границе и внутри страны нужно выстроить систему радиолокаторов, которые будут выявлять беспилотники на всех высотах и с помощью радиоэлектронной борьбы подавлять их», — заключил политолог.

Ранее депутат Соболев назвал вероятных поставщиков дронов Киеву для атаки на Крымский мост.