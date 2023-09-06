Порядка 2,3 тысячи нелегальных перевозчиков выявили в Подмосковье с начала года

Свыше 6,5 тысячи автомобилей такси проверили в Подмосковье с начала текущего года, из них порядка 2,3 тысячи водителей осуществляли перевозки без соответствующего разрешения, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В ведомстве добавили, что местами притяжения нелегальных перевозчиков по-прежнему остаются аэропорты, автовокзалы и остановки общественного транспорта рядом с железнодорожными станциями и станциями метрополитена. Всего в отношении таких водителей с начала года было составлено более одиннадцати тысяч административных материалов.

Рейды по выявлению нелегальных перевозчиков в Московской области проводятся ежедневно. В Минтрансе региона напомнили, что пользоваться услугами таких водителей небезопасно, поскольку у нет необходимого опыта вождения и разрешения на перевозку, также они не проходят регулярный медосмотр и техосмотр транспортного средства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности федеральной поддержки в развитии транспорта в Подмосковье.