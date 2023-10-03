Порядка 70 процентов обращений в Систему-112 Подмосковья адресовано скорой помощи

Самой востребованной экстренной службой по номеру «112» в Подмосковье остается скорая помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Системы-112 Московской области.

Отмечается, что на втором месте традиционно полиция и ГИБДД – 24%, еще 4% вызовов приходится на службу пожарной охраны, остальные 2% распределяются межу газовой службой, комитетом лесного хозяйства и прочими.

Так, всего с начала года подмосковные операторы приняли более девяти миллионов вызовов. Значительная часть из них – справочные вызовы (по вопросам ЖКХ, ГИБДД и т.д.), они составляют почти один миллион. Еще восемьдесят тысяч вызовов направлено в другие регионы.

При этом самым популярным способом связи в этом году со службой спасения остается телефонный звонок – этим средством связи воспользовались более восьми миллионов человек.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам внимательно относиться к отдаленным уголкам муниципалитетов.