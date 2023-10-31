Поругались из-за немытой посуды: девушка вонзила кухонный нож в спину сожителя в Подмосковье

Двадцатилетняя Виолетта, являющаяся сотрудницей Wildberries, вонзила кухонный нож в спину своему коллеге и сожителю Гене в Подмосковье. Об этом сообщает SHOT .

Известно, что ровесники Гена и Виолетта живут вместе на съемной квартире в микрорайоне Климовск в Подольске и работают на одном складе: он — сборщиком, она — упаковщицей.

Отмечается, что накануне днем у обоих был выходной, влюбленные отдыхали дома. В какой-то момент парень с девушкой стали ссориться из-за немытой посуды. Агрессия нарастала очень стремительно: парень толкнул девушку и пошел в комнату, но та догнала его и воткнула ему в спину нож.

В настоящее время за жизнь молодого человека борются врачи. Сотрудники полиции проводят проверку произошедшего.

Ранее стало известно, что подмосковные спасатели помогли девушке освободиться от наручников.