Поругались из-за немытой посуды: девушка вонзила кухонный нож в спину сожителя в Подмосковье
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
Двадцатилетняя Виолетта, являющаяся сотрудницей Wildberries, вонзила кухонный нож в спину своему коллеге и сожителю Гене в Подмосковье. Об этом сообщает SHOT.
Известно, что ровесники Гена и Виолетта живут вместе на съемной квартире в микрорайоне Климовск в Подольске и работают на одном складе: он — сборщиком, она — упаковщицей.
Отмечается, что накануне днем у обоих был выходной, влюбленные отдыхали дома. В какой-то момент парень с девушкой стали ссориться из-за немытой посуды. Агрессия нарастала очень стремительно: парень толкнул девушку и пошел в комнату, но та догнала его и воткнула ему в спину нож.
В настоящее время за жизнь молодого человека борются врачи. Сотрудники полиции проводят проверку произошедшего.
Ранее стало известно, что подмосковные спасатели помогли девушке освободиться от наручников.