Подмосковные спасатели помогли девушке освободиться от наручников

Подмосковные спасатели помогли молодой девушке освободиться от наручников. Как передает ГКУ МО «Мособлпожспас», инцидент произошел в минувшие выходные в Люберцах.

Жительница обратилась в службу 112. Она рассказала, что хотела проверить, как работают наручники, и застегнула их на руке. Освободиться самостоятельно ей не удалось. Более того — оковы все сильнее врезались в кожу.

Прибывшие на место спасатели воспользовались специальным инструментом и сняли наручники. Помощь медиков девушке не понадобилась.

Ранее сообщалось, что спасатели ведомства помогли пенсионеру из Коломны, чью ногу затянуло под вращающиеся фрезы мотоблока. Мужчину госпитализировали с травматической ампутацией голени.