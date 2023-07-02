Посетители аттракциона застряли на колесе обозрения «Солнце Москвы» в парке ВДНХ
Фото: [©Евгений Одиноков/РИА Новости]
В Москве резко остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы», расположенное в парке ВДНХ, на нем находятся люди. Об этом сообщается в соцсетях столицы.
Отмечается, что в настоящее время идет эвакуация посетителей.
Добавляется, что причиной остановки аттракциона стало срабатывание защитной автоматики на фоне некорректных показаний параметров работы колеса обозрения.
Напомним, что аттракцион «Солнце Москвы» был открыт в честь юбилея столицы в прошлом году.