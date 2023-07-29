Посетители зоопарка стали причиной смерти павлина в Екатеринбурге

Они кидали в вольеру к птицам разнообразные несъедобные предметы, и это стало причиной желудочного кровотечения у пострадавшей самки.

Пресс-служба Екатеринбургского зоопарка сообщила, что у них скончалась самка павлина по кличке Монетка.

«Причиной смерти стало желудочное кровотечение, вызванное инородными предметами», - утверждают зоологи.

Их слова привели РИА Новости. Ветеринары прооперировали птицу, но не смогли спасти ее. У нее в желудке были найдены проволока, монеты, крышечки от банок и различный бытовой мусор. Все это посетители зоопарка кидали в те места, где содержатся птицы. Прямо сейчас еще одна самка павлина также находится в тяжелом состоянии.

В связи с этим сотрудники данного заведения в очередной раз попросили всех тех, кто посещает зоопарк, не кормить животных. Их также запрещено пугать и провоцировать на акты агрессии.