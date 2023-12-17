После атаки беспилотников в Липецкой области жертв и разрушений нет

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что после атаки вражеских беспилотников жертв и разрушений в регионе нет. Об этом он написал в воскресенье, 17 декабря, в своих соцсетях.

По информации Артамонова, силы противовоздушной обороны ликвидировали украинский БПЛА. Как отметил глава региона, ВСУ впервые предприняли попытку атаковать Липецкую область.

«Я прошу всех сохранять спокойствие. Такие случаи неоднократно происходили в соседних регионах. Разумеется, мы понимали, что исключать этого нельзя и на нашей территории, и приняли необходимый комплекс мер для обеспечения безопасности жителей и объектов военной и гражданской инфраструктуры», – сообщил Артамонов.

Он также добавил, что регион контактирует с Министерством обороны РФ. Глава региона отметил, что ситуация находится на его личном контроле.

Минобороны России накануне сообщило, что в ночь на 17 декабря ПВО уничтожили и перехватили 33 вражеских дрона над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

Ранее оборонное ведомство также сообщило, что над Крымом за два часа сбили 26 вражеских БПЛА. 15 декабря над Курской областью были сбиты шесть беспилотников.

С начала специальной военной операции РФ на Украине ВСУ часто запускают по российской территории беспилотники. Силы ПВО и Радиоэлектронной борьбы (РЭБ) регулярно работают, ликвидируя цели.