После ДТП с вахтовиками в районе Якутии объявили траур

В Нерюнгринском районе Якутии объявлен траур после ДТП с вахтовиками, работавшими на горно-обогатительном комбинате (ГОК) «Денисовский». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале властей муниципального района.

Таким образом, вторник, 22 июля, станет в якутском районе объявлен днем скорби — в населенных пунктах приспустят государственные флаги. Также власти отменили все развлекательные и спортивные мероприятия.

Напомним, что чудовищная авария произошла в ночь на 21 июля. Водитель вахтового автобуса марки «НЕФАЗ» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

В результате трагедии погибли 13 человек. В связи со случившимся в районе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), а руководство муниципалитета перевели на круглосуточное дежурство. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что дело о ДТП с погибшим ребенком в Балашихе направили в суд.