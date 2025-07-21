МЧС уточнило количество жертв в ДТП с вахтовым автобусом в Якутии

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) представило уточненные данные о количестве пострадавших и погибших в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия, пишет « Газета.ru ».

По последним сведениям, в аварии с вахтовым автобусом на территории горно-обогатительного комбината «Денисовский» погибли 13 человек. Всего в автобусе находилось 33 пассажира. Из 20 пострадавших 10 человек были госпитализированы, причем двое находятся в тяжелом состоянии. Остальные 10 получили амбулаторную помощь.

Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что инцидент произошел около 03:20 по местному времени, когда автобус с работниками предприятия съехал с технологической дороги. Транспортное средство марки «Нефаз 4208-34» упало с высоты примерно 25 метров.

Ранее сообщалось, что в Якутии автобус с вахтовиками упал с обрыва.