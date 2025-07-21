Прокуратура направила в суд дело о ДТП с автобусом, наехавшим на ребенка в Балашихе

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении 62-летнего жителя города Балашихи, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, инцидент произошел около 18:00 26 марта 2025 года. Тогда обвиняемый водитель пассажирского автобуса ехал по улице Свердлова города Балашихи, нарушил правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый пешеходный переход. Там он совершил наезд на четырехлетнего мальчика, который получил множественные телесные повреждения и умер в карете скорой помощи. Уголовное дело направлено в Балашихинский городской суд.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).