Россияне смогут увидеть на утреннем небе необычайно яркий объект, который легко принять за загадочный летательный аппарат. Речь идет о Венере: 27 ноября она достигнет максимального блеска во время нынешнего утреннего появления и будет сиять ярче любой звезды на небосклоне. Почему Венера настолько яркая и как не перепутать ее с НЛО, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал научный руководитель обсерватории «Ка-Дар», основатель проекта «Астроверты» Станислав Короткий.

«Венера — самая яркая планета на небе Земли. Да и вообще это самый яркий звездообразный объект, который можно увидеть на небе, если не считать Луну и Солнце», — объяснил астроном.

По словам специалиста, исключительная яркость Венеры обусловлена сразу несколькими особенностями. Это вторая по размеру планета земной группы после Земли, а ее поверхность скрыта под плотным слоем белых облаков, которые прекрасно отражают солнечный свет. Кроме того, сейчас планета находится сравнительно близко к Земле, что дополнительно усиливает ее видимый блеск.

«Венера покрыта плотным одеялом белых облаков, которые отлично отражают свет Солнца. В итоге ее блеск дважды за цикл обращения относительно Земли, который составляет около 584 суток, достигает примерно −4,9 звездной величины», — рассказал Короткий.

Фото: [ сommons.wikimedia/NASA/JPL-Caltech ]

Для сравнения, видимая звездная величина Арктура — самой яркой звезды северного небесного полушария — составляет около −0,05. Получается, в период максимального блеска Венера выглядит примерно в 90 раз ярче этой звезды. Максимум нынешней утренней видимости придется на 27 ноября в 21:40 по московскому времени, а яркость планеты составит −4,89 звездной величины. Лучшее время для наблюдений в Москве и средней полосе России — раннее утро.

«Лучше всего Венеру смотреть примерно в 7:00 — до начала рассвета. Искать ее нужно над восточной частью горизонта, рядом со звездой Спикой в созвездии Девы», — посоветовал астроном.

Необычайно яркая точка может вызвать у случайных наблюдателей вопросы: почему объект так сильно светится и почему будто завис на одном месте? Однако объяснение вполне земное.

«От самолета Венеру можно отличить по тому, что она неподвижна. От звезды — по тому, что она практически не мерцает и светит гораздо ровнее», — пояснил Короткий.

При этом у самого горизонта даже планета может слегка мерцать из-за атмосферных искажений. Поэтому лучше ориентироваться сразу на несколько признаков: необычайно яркое ровное свечение, отсутствие мигающих огней и положение объекта в созвездии Девы. Как шутливо заметил эксперт, никакой мистики здесь нет: «НЛО — у нее нет зеленых человечков».