После гибели двоих человек на заводе в Сергиевом Посаде возбудили уголовное дело

В Сергиево-Посадском городском округе после гибели двоих человек на одном из местных предприятий возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.

Информация о случившемся поступила правоохранителям в понедельник. Сообщалось, что на заводе в муниципалитете погибли два сотрудника.

Согласно предварительной версии, на объекте была разгерметизирована алюминиевая бочка, в которой хранят и смешивают химические составы. В результате два человека получили травмы и скончались на месте.

В областной прокуратуре сообщили, что инцидент произошел на предприятии химической промышленности во время работ по ремонту и очистке оборудования. Ведомство проводит проверку, а также держит на контроле ход расследования уголовного дела.