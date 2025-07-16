После концерта Бейонсе в больнице оказались восемь человек

Девять человек пострадали в давке, которая произошла после концерта Бейонсе в Атланте, передает Atlanta News First.

Инцидент произошел на станции метро Вайн-Сити, куда сотни зрителей направились после выступления певицы на стадионе «Мерседес-Бенц». По предварительным данным, один из пассажиров начал кричать и резко побежал, что спровоцировало панику на эскалаторе.

Свидетели рассказали, что эскалатор внезапно набрал скорость, а затем резко остановился, из-за чего несколько человек упали. Одна из очевидцев сообщила, что оказалась в группе из примерно 20 человек, которые лежали друг на друге. В результате восемь пострадавших были доставлены в больницу, у одного из них зафиксирован перелом лодыжки. Еще один человек отказался от госпитализации.

Местные власти пока не комментируют причины сбоя в работе эскалатора. Концерт Бейонсе собрал десятки тысяч поклонников, и после шоу транспортная система города столкнулась с повышенной нагрузкой.

Это уже не первый случай, когда массовые мероприятия заканчиваются давкой — подобные инциденты проходили по всему миру из-за плохой организации и паники среди толпы.

Ранее сообщалось, что чемоданы с эксклюзивными треками Бейонсе исчезли из авто ее команды.