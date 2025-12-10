После поручений президента: в Ярославле восемь лет длится история с рейдерством и бездействием силовиков

На фоне недавних поручений президента о жесткой борьбе с финансовыми махинациями история, длящаяся в Ярославской области уже восемь лет, выглядит особенно тревожным сигналом. Она началась как благое дело — строительство жилья для людей при поддержке крупного банка, но превратилась в хрестоматийный пример того, как изощренные схемы могут перечеркнуть инициативу и привести к рейдерскому захвату. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Все началось в 2010 году с кредитов на строительство микрорайона. Однако после ввода первой компании-заемщика в процедуру наблюдения, права требования по долгам через торги перешли к организации ООО «Классик», аффилированной с банком. Далее была выстроена многоуровневая конструкция с привлечением подрядчиков и серией займов, где оплата каждой операции жестко контролировалась кредитором. Эксперты позже назвали это классической схемой с фирмами-«прокладками», позволившей искусственно завысить стоимость квадратного метра и создать видимость огромных долгов.

Последствия этой схемы оказались разрушительными. Началась каскадная процедура банкротств сначала застройщика, а затем и генерального подрядчика. Ключевая абсурдность ситуации в том, что ООО «Классик» уже полностью рассчиталось с банком, получив в зачет более 280 квартир, но при этом, скрыв этот факт, через суд взыскало с подрядчика сотни миллионов рублей как неоплаченный долг. Арбитражные суды, включая суд Ярославской области под председательством судьи Юлии Русаковой, выносили парадоксальные решения, включая «двойные» решения по одному требованию и включение в реестр кредиторов уже ликвидированной компании. Финальным актом стал захват имущества: конкурсный управляющий Александр Максименко, назначенный в компании-подрядчике, искусственно завысил в три раза стоимость земельного участка, принадлежавшего сторонней фирме, оказавшей помощь, и запустил процедуру его отчуждения за бесценок третьим лицам.

Главный итог этой восьмилетней эпопеи — ощущение полной безнаказанности. Многочисленные обращения потерпевших в правоохранительные органы, включая СКР и ФСБ, наталкиваются на стену бездействия или имитации деятельности: материалы теряются, ответственные сотрудники необъяснимо отстраняются, а готовые к передаче в прокуратуру дела рассыпаются в прах. Это создает вопиющий контраст с озвученными на высшем уровне принципами беспощадной борьбы с коррупционными и мошенническими схемами. История в Ярославле наглядно демонстрирует, как система, призванная защищать, может быть обращена против честного бизнеса, а громкие политические заявления разбиваются о местную реальность, где у кого-то, судя по всему, остаются веские причины не спешить с правосудием.

