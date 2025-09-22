Победа над застройщиком: мужчина вернул почти 6 млн руб. за несуществующий дом

В Ноябрьске (ЯНАО) суд наказал строительную компанию и встал на сторону обманутого дольщика, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местный Роспотребнадзор.

Житель северного региона через суд вернул не только уплаченные за строительство дома деньги, но и получил значительную компенсацию — общая сумма взыскания с компании «Эко Хаус» составила 5 962 500 рублей.

Изначальная стоимость договора, подписанного в марте 2024 года, составляла 1,98 млн рублей, а завершить строительство компания обязалась до 20 июня 2024 года. Однако к установленному сроку застройщик даже не приступил к работам.

После того как строительная компания проигнорировала официальную претензию о возврате средств, покупатель вынужденно обратился в Ноябрьский городской суд. Важную роль в этом деле сыграла поддержка управления Роспотребнадзора по ЯНАО, которое направило в суд заключение о полной обоснованности требований истца.

В итоге суд удовлетворил иск в полном объеме: помимо возврата основной суммы в 1,98 млн рублей, с компании взыскали неустойку за просрочку исполнения обязательств, компенсацию морального вреда и штраф в пользу потребителя.

Ранее сообщалось, что юрист напомнил о главном правиле наследования.