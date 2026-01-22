После повторной госпитализации: возбуждено дело об истязании ребенка в Южно-Сахалинске

По данным телеканала ASTV, у пострадавшей зафиксированы множественные телесные повреждения: гематомы, синяки и ссадины различной степени давности. Эти обстоятельства стали основанием для немедленной проверки правоохранительных органов. Согласно информации из источников, аналогичный инцидент уже происходил два месяца назад, когда девочка экстренно поступала в больницу. Тогда у нее также были выявлены множественные кровоподтеки на лице, лбу, грудной клетке, спине, ссадины и гематомы в области коленей. Данные о травмах в тот период были переданы в органы опеки. В настоящее время следователи рассматривают различные версии произошедшего. Законные представители ребенка предположили, что травмы могли быть получены в результате падения с лестницы. Однако медицинское заключение указывает на то, что повреждения имеют разную давность, что противоречит версии о единовременном несчастном случае и стало отдельным предметом проверки. Как стало известно, следственным отделом по городу Южно-Сахалинск возбуждено уголовное дело по статье «Истязание» (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего» (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержана приемная мать девочки. В отношении нее решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.