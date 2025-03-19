Силы ПВО за ночь ликвидировали 57 дронов ВСУ над Россией

Министерство обороны РФ сообщило , что в ночь на 19 марта дежурные силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 57 украинских беспилотников.

В частности, над Курской областью было сбито 35 БПЛА, над Орловской областью — 13, над акваторией Азовского моря — семь. Единичные беспилотные аппараты были уничтожены над Тульской и Брянской областями.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 марта ВСУ атаковали нефтебазу в городе Кропоткине в Краснодарском крае. Обломки сбитого БПЛА упали на территории предприятия, в результате чего вспыхнул пожар.