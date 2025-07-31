После схода селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии ввели ЧС

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии после сильных дождей сошел сель, усложнив передвижение по Тырныаузу. Об этом сообщила администрация района в Telegram-канале.

Отмечается, что стихия повредила опору моста на федеральной автодороге Прохладный — Баксан — Эльбрус, из-за чего движение на участке временно перекрыли. Жилые дома повреждения не получали. Также удалось избежать пострадавших и жертв.

Для обеспечения безопасности на месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), так как часть города осталась без электричества и газа.

После расчистки завалов движение по мосту сначала разрешили только пешеходам и спецтранспорту, а затем — открыли временный проезд для автомобилей.

Специалисты, исследовавшие бассейн реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель, сообщили о возможном повторном сходе сели в Тырныауза в случае обильных осадков.

Ранее сообщалось, что в Барнауле коммунальщики начали устранять последствия мощных ливней.