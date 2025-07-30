Барнаул ушел под воду из-за сильных ливней

Барнаул пережил настоящее стихийное бедствие — мощный ливень с градом обрушился на город, превратив улицы в бурные потоки, передает URA.RU.

По информации местных жителей, вода за считанные минуты затопила дороги, машины и цокольные этажи зданий, а в некоторых районах ее уровень достигал пояса взрослого человека.

Больше всего пострадали улицы Юрина, Георгия Исакова, Панфиловцев, Солнечная Поляна и Павловский тракт, а на Взлетной — образовалось настоящее озеро.

Транспортная ситуация в городе катастрофическая — пробки достигли максимальных 10 баллов. Власти настоятельно рекомендуют водителям отказаться от поездок.

Жители в соцсетях с иронией прозвали свой город «Венецией. Особую симпатию горожан вызвал мальчик, самостоятельно расчищавший ливневки. В комментариях к распространившемуся в группах ролику ребенка предлагают наградить за самоотверженность.

Местные власти оперативно приступили к ликвидации последствий. По последним данным, подтоплены 12 автодорог, движение на 11 из них полностью перекрыто. Кроме того, зарегистрировано 16 происшествий, связанных с непогодой. К счастью, обошлось без жертв.

Еще одной проблемой стали отключения электроэнергии в части города — аварийные бригады уже работают над восстановлением подачи электричества.

Ранее сообщалось, что в Туве ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров.