Поиски 36-летней жительницы Екатеринбурга, пропавшей неделю назад после службы в монастыре на Валааме, вышли на новый этап. По данным Telegram-каналов, женщина ушла в сторону Никольского скита — территории, где недавно была замечена стая волков, что значительно повышает опасность ее исчезновения.

Как сообщают источники, примерно полгода назад россиянка, ранее работавшая мастером маникюра, приехала на Валаам в качестве послушницы, ища утешения после тяжелого расставания. В день пропажи она оставила в своей келье все личные вещи и документы. Известно также, что незадолго до исчезновения она на несколько дней ездила в Санкт-Петербург. Волонтеры, подключившиеся к поискам, подтверждают информацию о волках в районе Никольского скита. Обстоятельства исчезновения и выбранное направление вызывают серьезные опасения за жизнь женщины.