После смерти двух женщин и двоих детей при пожаре в Орехово-Зуево завели дело, передает ГСУ СКР по региону. Инцидент произошел двенадцатого июня.

В одном из населенных пунктов муниципалитета загорелся частный дом. На место оперативно прибыли огнеборцы. В ходе тушения пожара они нашли четыре трупа. Погибли две пожилые женщины, а также два малолетних ребенка.

Отмечается, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.

В областной прокуратуре сообщили, что загорелся дом в деревне Яковлево. Городская прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств случившегося.