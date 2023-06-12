После смерти двух женщин и двоих детей при пожаре в Орехово-Зуево завели дело
Фото: [ГСУ СКР по МО]
После смерти двух женщин и двоих детей при пожаре в Орехово-Зуево завели дело, передает ГСУ СКР по региону. Инцидент произошел двенадцатого июня.
В одном из населенных пунктов муниципалитета загорелся частный дом. На место оперативно прибыли огнеборцы. В ходе тушения пожара они нашли четыре трупа. Погибли две пожилые женщины, а также два малолетних ребенка.
Отмечается, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.
В областной прокуратуре сообщили, что загорелся дом в деревне Яковлево. Городская прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств случившегося.