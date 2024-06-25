После терактов в Дагестане будет проведена проверка спортсекций бойцов ММА
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В Дагестане проведут проверку спортивных секций, где готовили бойцов ММА, на предмет распространения там экстремистской идеологии. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что правоохранительными органами будет происпектированы залы для занятий смешанными единоборствами. Целью проведения мероприятий будет выяснение наличия среди занимающихся там спортсменов радикалов и участников «спящих ячеек». Тем не менее вопрос закрытия секций и бойцовских залов на территории региона не стоит.
Напомним, что одним из ликвидированных в Дербенте боевиков был бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров, который ранее выступал на турнире, представляя клуб Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA.