После терактов в Дагестане будет проведена проверка спортсекций бойцов ММА

В Дагестане проведут проверку спортивных секций, где готовили бойцов ММА, на предмет распространения там экстремистской идеологии. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что правоохранительными органами будет происпектированы залы для занятий смешанными единоборствами. Целью проведения мероприятий будет выяснение наличия среди занимающихся там спортсменов радикалов и участников «спящих ячеек». Тем не менее вопрос закрытия секций и бойцовских залов на территории региона не стоит.

Напомним, что одним из ликвидированных в Дербенте боевиков был бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров, который ранее выступал на турнире, представляя клуб Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA.