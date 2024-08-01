После взрыва газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле ввели режим чрезвычайной ситуации

Власти Нижнего Тагила ввели в городе режим чрезвычайной ситуации после взрыва в жилой многоэтажке и обрушения целого подъезда. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы городской администрации.

Такой режим позволит спасателям и городским властям действовать максимально быстро и эффективно. В частности, он даст возможность крайне оперативно выделять все необходимые деньги на проведение нужных работ, причем без проведения торгов.

Уже в самое ближайшее время на объекте начнет свою работу специальная экспертная комиссия, которая проверит состояние уцелевших конструкций и определит, можно ли укрепить остальной дом, и что для этого потребуется.

Взрыв в Нижнем Тагиле произошел в пятиэтажном здании, где рвануло на четвертом этаже. После этого целый подъезд был разрушен. На данный момент известно о шестерых пострадавших, под завалами находятся как минимум два человека.