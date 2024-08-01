В Нижнем Тагиле под завалами разрушенного из-за взрыва дома находятся два человека

Ранее дом проходил проверку газовых коммуникаций, и специалисты уверяли, что с системой все в порядке. Однако сегодня утром в одной из квартир произошел взрыв, как пишет Mash.

Он снес целый подъезд пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле. Местные жители сообщили, что из-за этого в соседних зданиях повылетали окна.

Прямо сейчас под завалами слышны крики – там находится ребенок. Спасательная операция продолжается. На данный момент уже известно о шести пострадавших. Первых из них доставали очевидцы произошедшего.

В социальных сетях активно распространяются фотографии и видеокадры частично разрушенного дома.

Ранее сообщалось о том, что в Болгарии на оружейном заводе по утилизации боеприпасов взорвался снаряд. Обошлось без жертв, но пострадали стена и крыша.