После взрыва на бывшем заводе в Абакане задержали начальника цеха

В Абакане задержали руководителя сборочного цеха компании «Корпорация лесмаш» после взрыва на заводе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, взрыв был вызван хлопком сжатого воздуха в водяном резервуаре на территории Абаканского опытно-механического завода. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Дело заведено по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). Следователи рассматривают версию о том, что начальник цеха и другие лица могли игнорировать правила безопасности и требования охраны труда работников.

На месте происшествия уже проведен осмотр, сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и предметы, необходимые для расследования. В настоящее время с задержанным проводятся следственные мероприятия. Решается вопрос о мере пресечения.

Как утверждают представители правительства региона, завод уже много лет не функционирует. Ранее он занимался выпуском техники для лесопромышленной отрасли. На сайте предприятия последняя информация датирована 2018 годом — тогда завод отметил свое 60-летие.

Известно также, что производственные помещения сдаются в аренду.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 23 декабря, на территории бывшего завода в Абакане произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и четыре пострадали. Их возраст варьируется от 28 до 51 года. Два человека находятся в критическом состоянии в больнице.

Заместитель главы Хакасии Юрий Курлаев сообщил, что в результате инцидента каких-либо пожаров или серьезных последствий не было.