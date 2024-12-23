Два человека погибли в результате взрыва на территории бывшего завода в Абакане

В результате взрыва на Абаканском опытно-механическом заводе в Хакасии погибли два человека, четверо получили ранения. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу руководителя региона.

Валентин Коновалов, глава региона, в своем телеграм-канале сообщил, что взрыв произошел из-за нарушения норм безопасности. Четыре раненых находятся в тяжелом состоянии.

По словам Коновалова, на месте происшествия работают службы пожаротушения и спасатели. В настоящее время устанавливаются причины случившегося. Он выразил соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Также глава республики отметил, что местные власти предоставят всю необходимую поддержку семьям погибших.

Ранее сообщалось, что на военной базе в городе Кимхэ, расположенном на юго-востоке Южной Кореи, произошел взрыв.