После взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре возбуждено дело о диверсии

Уголовное дело по статье 281 (диверсия) возбуждено после взрыва на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Об этом в своем официальном канале сообщил Александр Хинштейн вечером пятницы, 28 июля.

Напомним, что взрыв в самарском КНПЗ прозвучал в пятницу. К счастью, обошлось без пострадавших, как и без серьезных разрушений. При этом диверсант был довольно быстро обнаружен.

Им оказался мужчина, который переехал с Украины в Россию, а сразу после диверсии пытался уехать из нашей страны. Его задержали в Оренбургской области.