После землетрясения на западном побережье США возникла угроза цунами

На западное побережье США может обрушиться цунами. Об этом предупредило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

5 декабря на севере Калифорнии произошло землетрясение, магнитуда которого достигла по шкале семерки. Очаг находился в Атлантическом океане. После этого специалисты NOAA предупредили о рисках прихода цунами.

По подсчетам, сейсмические волны могут настигнуть северную часть Калифорнии. В зоне риска Сан-Франциско и частично Орегон.

Геологической службы и сейсмологи не сообщали о пострадавших, жертвах или критичных разрушениях.

Ранее сообщалось, что на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1.