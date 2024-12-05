После землетрясения на западном побережье США возникла угроза цунами
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На западное побережье США может обрушиться цунами. Об этом предупредило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).
5 декабря на севере Калифорнии произошло землетрясение, магнитуда которого достигла по шкале семерки. Очаг находился в Атлантическом океане. После этого специалисты NOAA предупредили о рисках прихода цунами.
По подсчетам, сейсмические волны могут настигнуть северную часть Калифорнии. В зоне риска Сан-Франциско и частично Орегон.
Геологической службы и сейсмологи не сообщали о пострадавших, жертвах или критичных разрушениях.
Ранее сообщалось, что на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1.