Последствия будут ужасными: хакеры атаковали iPhone по всему миру

Компания Apple предупредила пользователей о шпионских атаках на iPhone. В зоне риска оказались владельцы гаджетов из 92 стран, в том числе и России.

Сообщается, что хакеры пытаются дистанционно взломать смартфоны, причем используют сложные пути, а не классические вредоносные программы. Насколько это опасно, нам рассказал Ваге Закарян, руководитель команды разработки приложения.

«Произошла массовая попытка взломать айфоны, и она отличается от обычной хакерской атаки и масштабом, и последствиями. Это хорошо организованная и дорогостоящая атака, и у нее есть конкретные задачи. По информации из открытых источников, есть предположение, что атакуют людей определенных профессий, в частности, журналистов, дипломатов и прочих», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

К счастью, добавил он, у Apple хороший уровень защиты, и компания быстро отреагировала на произошедшее. Для пользователей сделали информационную рассылку с рекомендациями включить особый режим блокировки, чтобы обезопасить свои устройства.

«Очевидно, что основной вред злоумышленники наносят в первые минуты атаки, когда пользователи еще не в курсе ситуации, и из-за недостатка бдительности могут передать хакерам свои пароли. В этот раз атака была замаскирована под системное сообщение о подтверждении пароля. У тех пользователей, кто не увидел вовремя неверный логин, могла произойти утечка данных. В этом случае нужно заменить все пароли и внимательно наблюдать в ближайшее время за попытками дополнительного взлома социальных сетей, банковских и других важных приложений», — предупредил эксперт.

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