Последствия тройного ДТП в Южно-Сахалинске: кадры с места аварии появились в сети

Вечером 28 марта на пересечении улицы Комсомольской и Коммунистического проспекта в Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. По информации регионального управления МЧС, в момент аварии в салонах машин находились дети, передает АСТВ .

В результате столкновения пострадал один человек. На место вызова оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и бригада скорой помощи.

В социальных сетях и городских пабликах очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. На снятых любительских видео видно, как на проезжей части хаотично расположены три легковых автомобиля с механическими повреждениями. У одного из транспортных средств сильно деформирована передняя часть, у двух других — боковые элементы кузова. Рядом с местом аварии работают сотрудники экстренных служб, движение на участке ограничено.

Обстоятельства столкновения и степень тяжести травм пострадавшего уточняются. Проводится проверка.