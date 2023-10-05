Пособника мошенников, обманувших пенсионеров, задержали подмосковные полицейские

Подмосковные полицейские задержали в Москве пособника телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на сумму около двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, на мобильный телефон семидесятилетней жительницы Подмосковья позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из силовых ведомств. Он рассказал ей, что с ее банковского счета был осуществлен перевод денежных средств в поддержку вооруженных сил Украины.

За непривлечение к уголовной ответственности он потребовал денежные средства. Доехав до ближайшего торгового центра, она перевела через банкомат порядка ста пятнадцати тысяч рублей на указанный злоумышленником счет. А затем женщина взяла еще и денежные средства своей дочери, которые временно находились у нее, завернула в бумагу и по инструкции звонившего передала три тысячи шестьсот долларов США пришедшему за ними мужчине.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили маршрут передвижения курьера и задержали его в Москве. При проведении обыска в арендованных квартирах полицейскими обнаружено и изъято более шести тысяч сим-карт различных операторов, четыре мобильных телефона, три ноутбука, сим-банки, а также GSM-шлюзы и различное сетевое оборудование.

Имеются основания полагать, что задержанный причастен к совершению подобного преступления на территории Балашихи. Известно, что общий ущерб от противоправных действий может составлять около двух миллионов рублей.

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