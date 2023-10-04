Житель Сергиева Посада зарезал своего знакомого в ходе ссоры и сбежал

Житель Сергиева Посада зарезал своего знакомого в ходе ссоры. Потерпевший скончался на месте.

Преступление произошло в конце прошлой недели в одной из квартир Краснозаводска. Конфликт между мужчинами возник в ходе совместного распития спиртного, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

После убийства знакомого 37-летний нападавший скрылся, однако в этот же день был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суд о заключении обвиняемого под стражу.

Ранее сообщалось, что житель Щелково открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил девушку.