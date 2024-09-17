Пособника мошенников задержали в Подмосковье после обмана пенсионерки на 1,4 млн рублей

В Подмосковье задержали девятнадцатилетнего жителя Новосибирска, который подозревается в пособничестве мошенникам, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Как рассказала начальник Управления информации и общественных связей регионального главка Татьяна Петрова, 62-летней пенсионерке позвонила неизвестная и представилась сотрудницей портала госуслуг, она убедила пожилую женщину назвать ей код из СМС-сообщения под предлогом замены медицинского полиса.

Спустя некоторое время пенсионерке снова позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили жертву, что мошенники получили доступ к ее личному кабинету и накоплениям, поэтому необходимо обналичить сбережения, взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счет.

Пенсионерка выполнила все требования мошенников и перевела им около 1,4 миллиона рублей, но после потерпевшая догадалась об обмане и обратилась в полицию.

«На следующий день заявительнице снова позвонил аферист и пояснил, что необходимо снять все оставшиеся накопления со счетов и передать их через курьера, который подъедет к ее дому. Женщина согласилась, однако, положив трубку, позвонила полицейским», — рассказала Татьяна Петрова.

Курьера телефонных мошенников задержали прямо на месте преступления. Молодой человек заявил, что нашел эту «работу» в одном из мессенджеров. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.