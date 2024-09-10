Пособника телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки деньги, задержали подмосковные полицейские

Сотрудники уголовного розыска по городскому округу Химки задержали ранее судимого 49-летнего жителя Республики Калмыкия, оказывавшего содействие телефонным мошенникам, которые похитили у пенсионерки более миллиона рублей. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, в территориальный отдел полиции от 74-летней местной жительницы поступило заявление о том, что ей на мобильный телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудником сотовой компании. Она сообщила о необходимости перезаключения договора услуг связи, для этого нужно было назвать код из смс. Пенсионерка выполнила требования и разговор закончился.

На следующий день поступил повторный звонок от якобы работницы «Росфинмониторинга», которая убедила пожилую женщину в том, что у нее пытаются похитить деньги. Аферистка рекомендовала снять сбережения в банке и передать их доверенному лицу для дальнейшего размещения на безопасном счете. Вскоре к подъезду потерпевшей подошел мужчина, которому она отдала 1 миллион 350 тысяч рублей.

Когда пенсионерка вернулась домой, ей снова позвонила та же сотрудница и попросила обналичить денежные средства с других счетов и передать их таким же способом. Однако заявительница догадалась об обмане и обратилась в полицию.

По данному факту следователем УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. Мужчину, которому потерпевшая передала деньги задержали в Москве. В ходе личного досмотра злоумышленника обнаружен и изъят мобильный телефон, в котором находилась пошаговая инструкция по совершению неправомерных действий в отношении граждан.