Пособников мошенников, подозреваемых в хищении денег у пенсионера, задержали подмосковные полицейские

Полицейские из подмосковной Электростали задержали супружескую пару — пособников телефонных мошенников, подозреваемых в хищении девятисот тысяч рублей у пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В Дежурную часть полиции поступило заявление от 86-летнего местного жителя о том, что его обманули и похитили девятьсот тысяч рублей. Со слов заявителя, ему позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что его внук стал виновником серьезного ДТП. Для спасения родственника от уголовной ответственности аферист убедил пенсионера передать все свои сбережения курьеру. После этого домой к потерпевшему приехал мужчина, которому он отдал указанную сумму.

В результате розыскных мероприятий полицейские отследили маршрут передвижения курьера и выяснили, что сумку с похищенными деньгами он передал мужчине и женщине. В дальнейшем они были установлены и задержаны по месту жительства в Москве.

Задержанные пояснили, что в одном из мессенджеров нашли работу. В их обязанности входило забирать деньги по адресам, которые им называли неизвестные по телефону, и переводить их на банковские счета, указанные работодателями, оставляя себе процент от перечисленной суммы. Следователем было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.