Пособников мошенников, подозреваемых в хищении денег у пенсионера, задержали подмосковные полицейские

Безопасность

Фото: [Медиасток.рф]

Полицейские из подмосковной Электростали задержали супружескую пару — пособников телефонных мошенников, подозреваемых в хищении девятисот тысяч рублей у пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В Дежурную часть полиции поступило заявление от 86-летнего местного жителя о том, что его обманули и похитили девятьсот тысяч рублей. Со слов заявителя, ему позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что его внук стал виновником серьезного ДТП. Для спасения родственника от уголовной ответственности аферист убедил пенсионера передать все свои сбережения курьеру. После этого домой к потерпевшему приехал мужчина, которому он отдал указанную сумму.

В результате розыскных мероприятий полицейские отследили маршрут передвижения курьера и выяснили, что сумку с похищенными деньгами он передал мужчине и женщине. В дальнейшем они были установлены и задержаны по месту жительства в Москве.

Задержанные пояснили, что в одном из мессенджеров нашли работу. В их обязанности входило забирать деньги по адресам, которые им называли неизвестные по телефону, и переводить их на банковские счета, указанные работодателями, оставляя себе процент от перечисленной суммы. Следователем было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Актуально
Подмосковье
ГУ МВД России по Московской области