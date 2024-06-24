Посол Антонов считает, что Вашингтону не удастся уйти от ответственности за удар по Севастополю ATACMS
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По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, Вашингтону не удастся уйти от ответственности за удар Незалежной по городу Севастополю ракетами ATACMS. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что гнев и негодование вызывают попытки Белого дома замолчать ужасное преступление против нашей страны.
По мнению дипломата, Вашингтон оказывает поддержку преступлениям киевского режима, тем самым встав на сторону международного терроризма.