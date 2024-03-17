Посол Грызлов: поступила угроза подрыва Генконсульства РФ в Бресте

Деструктивные силы не оставляют попыток извне помешать проведению российский президентских выборов, в том числе и за рубежом. Как сообщил росол РФ в Белоруссии Грызлов, Генконсульству РФ в Бресте поступила угроза о возможном подрыве дипмиссии.

«Посол России в Белоруссии сообщил о поступившей угрозе взрыва российского генконсульства в Бресте», — передает «Sputnik Беларусь» в соцсетях.

Других подробностей пока не приводится. Информация уточняется.

15-17 марта в России пройдут выборы президента страны. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства поборются Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

На территории соседней Белоруссии российские граждане могут проголосовать на шести избирательных участках как в столице в Минске, так и в областных центрах - Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. В Бресте отдать свой голос можно, посетив российское генконсульство.