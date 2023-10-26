Посол Израиля пообещал, что начало наземной операции в Газе будет неожиданным

Сроки ее проведения на территории сектора Газа специально не анонсируют, чтобы не терять возможного преимущества.

Александр Бен Цви, представитель израильского правительства в Москве, объяснил умалчивание по поводу проведения ЦАХАЛ своего наступления на палестинских радикалов.

«Такие операции начинаются неожиданностью, чтобы создать какое-то преимущество», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Для начала операции армия должна быть полностью готова. Плюс к этому, наступление должно одобрить правительство, а на его решение, по утверждению дипломата, влияют многие факторы, как внутренние, так и внешние.

Ранее российский эксперт выразил мнение, что попытка проведения наземной операции выльется Израилю в очень большие потери. Именно поэтому Тель-Авив тянет с ее началом.