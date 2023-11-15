Посол рассказал о рисках для россиян при переходе КПП «Рафах»

Посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что проход российских граждан через КПП «Рафах» из сектора Газа в Египет сопряжен с рисками.

По его словам, серьезных инцидентов во время эвакуации россиян не произошло, но напряженная обстановка вокруг прохода сохраняется. Об этом посол регулярно докладывает израильским коллегам.

Первая группа россиян из палестинского анклава была эвакуирована 12 ноября. В общей сложности из Газы выехало более 200 российских граждан. Ожидается, что сегодня, 15 ноября, через «Рафах» пройдет еще около сотни россиян.