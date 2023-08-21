Поставка Киеву истребителей F-16 ничем не поможет ВСУ. Это только приведет к новым потерям среди украинцев.

Ранее о готовности передать свои истребители Киеву заявили Нидерланды. Как только они получат от Запада новейшие истребители F-35, так они будут в состоянии передавать более старые машины украинской армии. Вслед за голландцами о подобном шаге заявили и датские военные, поскольку у них на вооружении также стоят 30 самолетов этой модели.

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин осудил такое решение датского правительства.

«Дания своими делами и словами стремится не оставить Украине другого выбора, кроме как продолжение военного противоборства с Россией», - подчеркнул он.

Его слова привело ТАСС. Дипломат добавил, что позиция, которой придерживаются Нидерланды и Дания, сталкивает в пропасть Украину все дальше и дальше, заставляя ее терять все больше своих граждан.