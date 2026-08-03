«Она посвятила жизнь театру»: не стало руководителя Костромского драмтеатра Ирины Третьяковой

В понедельник, 3 августа, ушла из жизни Ирина Третьякова — бессменный руководитель Костромского государственного драматического театра имени А. Н. Островского. О ее смерти сообщило само театральное учреждение, передает aif.ru .

Ирина Геннадьевна посвятила свою жизнь развитию культуры Костромской области и всей страны. В театре отметили, что ее труд и преданность профессии навсегда останутся в сердцах коллег и зрителей.

Третьякова возглавляла театр более 20 лет, превратив его в одну из главных культурных площадок региона. Ее энергичность, профессионализм и любовь к своему делу вдохновляли всю труппу. Коллеги выражают соболезнования родным и близким. О дате и месте прощания будет объявлено позже.

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