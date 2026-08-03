Андрей Воробьев проверил ход реконструкции коллектора от главной КНС Видного до МКАД

«В городе проживает 80 тыс. человек, и чтобы обеспечить качественную воду, качественную систему канализации, нужно кардинально обновить сети. Сделать это позволит реализация данного проекта. Запустить коллектор строители обещают в ноябре. В Подмосковье большая федеральная программа строительства очистных сооружений. В работе 29 объектов, 17 из них — большие (более 10 тыс. кубометров в сутки.). Строим их там, где действующие сооружения устарели и требуется модернизация. Меняем и саму систему очистки, и сети», — отметил губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 1/2 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 2/2

Коллектор реконструируют в рамках соглашения между Подмосковьем и Москвой. Это связано с тем, что системы регионов объединены. Так, часть питьевой воды Видное получает из столицы, а канализационные стоки города поступают на очистку в Москву.

Сейчас на площадке трудятся около 50 рабочих, задействованы 15 единиц техники. Общая протяженность реконструируемого участка составляет 5,4 км. Работы ведутся в рамках региональной программы. Готовность объекта составляет 76%, проложено более 3,8 км. В рамках второго этапа заменят оставшуюся часть трубопровода в Москве.

«Реконструкция канализационного коллектора в Видном — это два „тысячника“, которые улучшат условия водоотведения для жителей города и прилегающих территорий. Благодаря модернизации мощность коллектора вырастет с 40 до 50 тыс. кубометров в сутки», — отметил Терюшков.

Ранее сообщалось, что в рамках рабочей поездки в Ленинский округ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность нового детского сада в ЖК «Первый Южный» в Видном.