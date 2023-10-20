Посольство Израиля в Бахрейне подожгли во время демонстрации протеста против действий ЦАХАЛ

Демонстранты во время хода своей акции в Манаме подошли к израильскому представительству с факелами и подпалили его.

Инцидент произошел в ночь на 20 октября. Целая группа протестующих людей приблизилась к зданию дипломатического представительства, а потом забросала его факелами. Рассказ об этом привела на своих страницах газета Maariv.

Отмечается, что во время поджога в здании не было израильских дипломатов, а значит никто из них не пострадал.