Посольство США в столице Ирака обстреляли ракетами

Здание посольства находится в самом центре Багдада, в особо охраняемой зоне. Тем не менее, в его окрестностях упало сразу несколько ракет.

Об обстреле сообщило местное издание Shafaq News со ссылкой на данные, полученные от своего источника в службе безопасности. По его сведением, неподалеку от посольства разорвались несколько ракет.

«В окрестностях американского посольства в Багдаде были слышны взрывы, а внутри здания включились сирены тревоги», - перечислили журналисты последствия этого инцидента.

Сведений о том, кто именно стоит за этой атакой, у правоохранителей нет. Скорее всего, за нее ответственна одна из шиитских группировок, которые атаковали за последний месяц ряд военных баз США. Такие базы располагаются поблизости от мест нефтедобычи в различных провинциях Ирака и Сирии.