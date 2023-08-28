Часть самолетов F-16 в состоянии нести ядерное вооружение, и это обязательно скажется на безопасности Европы.

Такую точку зрения высказал представитель Института КНДР по изучению международных вопросов, и его процитировало северокорейское Центральное телеграфное агентство. Эксперт заявил, что Соединенные Штаты пытаются ввергнуть континент в пучину ядерной войны, делая безответственные шаги. Америка блокирует возможности решения конфликта мирным путем, поставляя свои истребители Киеву через третьи страны.

«Это решение представляет собой крайнюю меру антироссийских фанатиков, ошеломленных непрерывными поражениями контрнаступления шайки Зеленского», - указал он.

Это свидетельствует о том, что именно США выступает зачинщиком данных боевых действий.