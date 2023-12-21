Постоялец подмосковного пансионата зарезал соседа по комнате за шумное поведение
РЕН ТВ: постоялец пансионата в Ногинске зарезал соседа по комнате
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
В пансионате в подмосковном Ногинске произошло убийство. Один из постояльцев зарезал своего соседа по комнате, передает РЕН ТВ.
По информации издания, 73-летнему мужчине не понравилось, что его 57-летний сосед по комнате вел себя слишком шумно и мешал спать. Тогда разгневанный постоялец схватил нож и несколько раз ударил оппонента. Пострадавший скончался на месте.
Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что в Московской области задержали иностранца, который избил до смерти жителя Волоколамска.