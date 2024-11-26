Пострадавший при теракте в «Крокусе» потребовал 1 млн руб. с организатора концерта

Иск пострадавшего в результате теракта в «Крокусе» к организатору концерта на сумму 1 млн руб. был подан в суд, сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Хорошевский районный суд столицы принял к рассмотрению исковое заявление от жертвы террористического акта, произошедшего в «Крокус Сити Холле», к компании, ответственной за организацию концерта группы «Пикник».

Истец утверждает, что его права потребителя были нарушены, так как организаторы не обеспечили надлежащую безопасность на мероприятии, из-за чего он требует от суда взыскать с ответчика 1 млн руб. в качестве компенсации за моральный ущерб. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 10 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что блогерши из Владимирской области опубликовали скандальное видео у «Крокус Сити Холла», в котором издевались над жертвами теракта. Мать одной из блогерш, в оскорбительной форме прокомментировавшей теракт, выразила опасения по поводу возможного отчисления дочери из колледжа, где она учится на парикмахера.