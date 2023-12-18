Посылку из Таиланда с двумя килограммами гашишного масла обнаружили в Шереметьево

Правоохранители обнаружили в Шереметьево посылку с двумя килограммами гашишного масла. Почтовое отправление прибыло из Таиланда. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО сообщает ТАСС .

Уточняется, что наркотическое средство было упаковано в банки из-под шоколадного крема и карамельного сиропа. Правоохранители установили получателя посылки. Им оказался ранее не судимый 28-летний житель Подмосковья. В отношении него возбудили уголовное дело.

На время расследования фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Домодедово по подозрению в попытке сбыта наркотических средств задержали 37-летнюю женщину.